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Aydın'da Otopark Çıkışında Duman Paniği

Aydın'da Otopark Çıkışında Duman Paniği
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Aydın'ın Efeler ilçesinde otoparktan çıkış yapan bir otomobilin motor bölümünden dumanlar yükseldi. Sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla durumu kontrol altına aldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otoparktan çıkış yaptığı esnada bir otomobilin ön tarafından yükselen dumanlar kısa süreli paniğe sebep olurken, şoförün imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparktan çıkış yapan 06 LM 383 plakalı otomobilin motor bölümünden bir anda dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden sürücü aracını yolun sağına çekti. Kaput bölümünde yükselen dumanlara yanında bulunan su ile müdahale eden sürücünün imdadına ise bölgede bulunan esnaf ve vatandaşlar yetişti. Su ile motor bölümünde yapılan soğutmanın ardından, vatandaşların da desteğiyle sürücü, otomobilini iterek aracı güvenliği bir bölgeye park etti. Hızlı müdahale ile korkulan olmazken, sürücü yardımlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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