Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: İsrail'in Suriye'yi işgali kabul edilemez, bölgeyi tehdit eden saldırganlık durdurulmalı
İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Suriyelilerin dönüşü nasıl olacak? Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Pentagon'dan Suriye'deki asker sayısı için fıkra gibi açıklama
Pentagon'dan fıkra gibi Suriye açıklaması
TBMM önündeki 'Geçinemiyoruz' protestosuna polis müdahalesi
Bütçe görüşmeleri sürerken TBMM önünde büyük arbede

Aydın'da Otomobilin Motosiklete Çarpması Sonucu Yaralanma

Aydın'da Otomobilin Motosiklete Çarpması Sonucu Yaralanma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilin dönüş yaptığı esnada motosiklete çarpması sonucu meydana gelen yaralamalı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilin sokağa dönüş yaptığı esnada motosiklete çarpması sonucu meydana gelen yaralamalı kaza, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halindeki 09 AIA 254 plakalı motosiklete, aynı yönde giden 09 DJ 029 plakalı otomobil, Mesudiye Caddesi'ne dönüş yapmak istediği esnada motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, çarpan otomobil ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kaçan sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı. Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kameralara anbean yansıdı

Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobilin, seyir halindeyken motosikletin önüne kırarak çarpması ve motosiklet sürücüsünün yere düşmesi yer aldı.

Kazayı gören bölge esnafından Yavuz Yavuz ise bulvar üzerinde her gün çok sayıda kaza meydana geldiğini dikkat çekerek, kasis yapılmasını talep etti. Kaza sonrasında çarpan sürücünün olay yerine gelmediğini ifade eden Yavuz, "Ben dükkandaydım. Dışarıda bir gümbürtü oldu. Millet toplandı. Ben de çıktım dışarıya. Bir arabanın motora çarptığını ve ilerlediğini gördük. Sonra toplanan arkadaşlar, arabanın kaçtığını söylediler. Daha sonrasında trafik polisi gelip, bizim dükkandan görüntüleri aldı. Motorcu da sağ ayağında hafif yaralama olduğunu, ağrılarının olduğunu söyledi. Sonra kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Vallahi burada kaza olmadığı gün yok. Hemen her gün kaza oluyor. Bunu yetkililere de söyledik. Buraya herhangi bir kasis yapılmadı. Kasis olsa araçlar buradan yavaş geçse, daha emniyetli olur. Yayalara da çarpıyorlar bazen. Araçlar, motorlar özellikle çok hızlı gidiyor. Yayalar, karşıdan karşıya geçmekte zorluk çekiyor. İnşallah buna bir çözüm bulurlar" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bir ülke daha Bayraktar TB-2 için kapımızı çaldı, eğitimler bile tamam
img

Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi
img

iPhone satılsın diye harcayacakları para inanılmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı, programına konuk olan ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
Programına çıkardığı ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi: İşte 4 büyüklerin rakipleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü
Trump'ın övgü dolu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Trump'ın "O çok akıllı biri" sözlerine Erdoğan'dan ilk yorum

Son Dakika Haberleri

ATV CANLI YAYIN İZLE || 20 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? MasterChef Dilara kimdir, ne iş yapıyor? Dilara Başaran kaç yaşında ve nereli? Masterchef 20 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hangi grupta? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 20 Aralık İstanbul nöbetçi eczaneler… Alucra nerede? Alucra hangi ilde, nereye bağlı? Alucra'nın neyi meşhur? 21 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Sterlin ne kadar? 1 Pound kaç TL? Güncel Sterlin/Pound kuru! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ İZLE! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? GELİNİM MUTFAKTA 20 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 20 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.