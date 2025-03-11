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Aydın'da Otomobilin Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Aydın'da Otomobilin Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı kadın, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 LGJ 96 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kadın ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı sırada ambulansta kalbi durdu. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının kimliğinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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