Aydın'da otomobil ve motosikletin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Acarlar-Osmanbükü yol ayrımında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki otomobil ile Engin Seçen (50) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü Seçen kanlar içerisinde yerde kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Seçen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Seçen'in ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Gerekli incelemelerin ardından Seçen'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN