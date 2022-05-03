Aydın'da otomobil şarampole yuvarlandı

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Horozköy Mahallesi yakınlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 UB 161 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasının ardından şarampole yuvarlanan araç bulunduğu yerden çıkarılırken çekici marifetiyle otoparka çekildi. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa