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Aydın'da Otomobil Motosikletliye Çarptı, Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir otomobil, tartıştığı motosikletliye çarpıp olay yerinden kaçtı, motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir otomobil, tartıştığı motosikletliye çarpıp olay yerinden kaçtı, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile ilerleyen Şekip Ö., tali yolda 09 KR 215 plakalı otomobilin sürücüsü ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Otomobildekiler araçtan inip Özkaya'yı darp etti. Şekip Ö., motosikletine binip olay yerinden kaçtı. 09 KR 215 plakalı otomobil, tali yolda Şekip Ö.'yü kovalayıp İncirliova-Koçarlı karayolu yakınlarında motosiklete çarpıp olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Şekip Ö.'ye olay yerinde ilk müdahale yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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