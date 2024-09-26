Aydın'da Otomobil Motosiklete Çarptı: Yaralı Var

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobil, motosiklete çarpıp orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Denizli Bulvarı Eşref Bitlis Kavşağı'nda meydana geldi. Edinililen bilgiye göre, Denizli istikametine seyir halinde olan 09 EK 791 plakalı otomobil, 06 DVK 787 plakalı motosiklete kavşakta çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Otomobil ise orta refüje çıkıp karşı şeride geçti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken otomobilde maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN