Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Otomobil Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 7 kişi yaralandı, sürücü Müzeyyen Acar hayatını kaybetti. Kazanın detayları ve yaralıların durumu hakkında bilgi verildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 7 kişiden sürücü Müzeyyen Acar hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın Muğla karayolu Yenipazar Kavşağında 18 Mayıs Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 09 AGU 741 plakalı otomobil, kavşakta Müzeyyen Acar'ın kullandığı 35 MEL 42 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Müzeyyen Acar (37) doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Acar'ın yakınları yasa boğulurken, Acar'ın Karaçakal Mahallesi'nin eski muhtarı Özer Acar'ın eşi olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Efeler Aydın Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

 Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu

Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu

 Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title