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Aydın'da otomobil kazası: Sürücü firar etti

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak dururken, kazanın ardından otomobil sürücüsü firar etti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak dururken, kazanın ardından otomobil sürücüsü firar etti.

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı süratli olduğu iddia edilen 09 HM 853 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada düşen bariyerler park halinde bulunan iki araca zarar verirken, otomobil sürücüsü de firar etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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