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Aydın'da Otomobil Kazası: 3 Araç Hasar Gördü, Sürücü Kaçtı

Aydın'da Otomobil Kazası: 3 Araç Hasar Gördü, Sürücü Kaçtı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir otomobile arkadan çarpan başka bir aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada 3 araç büyük ölçüde hasar görürken, şans eseri yaralanan olmadı. Polis ekipleri, kaçan aracı bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddialara göre bir otomobil, seyir halindeyken başka bir aracın arkadan çarpması sonucu kontrolden çıktı. Otomobilin park halindeki 2 araca da çarpmasıyla birlikte ortalık savaş alnına döndü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, arkadan çarpıp kaçtığı iddia edilen otomobil ve sürücüsünün bulunması için çalışmalar sürüyor.

Kaza, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Ali İhsan Paşa Bulvarı üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre seyir halindeki 09 AOZ 821 plakalı otomobile, henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir başka otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hakimiyeti kaybolan 09 AOZ 821 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 09 BA 730 ve 09 AHM 444 plakalı 2 araca çarptı. Arkadan çarptığı iddia edilen diğer otomobil ise olay yerinden kaçarken, diğer 3 araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada, araçlar kullanılmaz hale gelirken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yol güvenliğini sağlamasının ardından, kaçtığı iddia edilen otomobilin bulunması için çalışma başlattı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kaza ile ilgili incelemeler sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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