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Aydın'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Aydın'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ve motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ş. idaresindeki 09 ADM 068 plakalı otomobil, 1902 Sokak'a dönüş yapmak istediği esnada E.A. idaresindeki 09 ANL 274 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü E.A. ve yolcu konumundaki bir kişi yere düştü. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralı E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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