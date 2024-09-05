Aydın'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Köprülü Veysipaşa Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1632 Sokak'tan Çankaya Caddesi'ne çıkmak isteyen F.D.E. idaresindeki 09 UE 880 plakalı otomobil ile Çankaya Caddesi'nde seyir halinde olan H.Y. idaresindeki 09 ANG 829 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı H.Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN