Aydın'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Köşk ilçesi Uzundere - Ilıdağ karayolunda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uzundere istikametinden Ilıdağ istikametine doğru ilerleyen Z.S. idaresindeki 09 AHF 952 plakalı otomobil, o esnada karşıdan gelen V.E. idaresindeki 45 VK 882 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletten savrularak ağır yaralanan V.E. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN