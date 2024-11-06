Aydın'da Otomobil ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Batı Gazi Bulvarı üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 UJ 700 plakalı otomobil ile elektrikli bisiklet Batı Gazi Bulvarı ile Atatürk Bulvarı kesişiminde henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan elektrikli bisikletten düşen kadın sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN