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Aydın'da otomobil ile ATV çarpışması: Sürücü hafif yaralandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile ATV çarpıştı. Kazada ATV sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobille çarpışan arazi aracının sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 12 bin 978 ceza kesilirken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Ege Mahallesi 457'nci Sokak'ta dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. yönetimindeki 35 BLE 097 plakalı ATV, yola kontrolsüz çıktığı ileri sürülen A.B. idaresindeki 09 AGT 735 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle ATV'den düşerek yola savrulan E.Y. hafif yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan E.Y., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen ATV sürücüsüne 12 bin 978 lira para cezası kesilirken kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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