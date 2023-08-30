Aydın'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde durdurulan şehirlerarası otobüste, uyuşturucu ile seyahat eden 5 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan veya satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde icra edilen yol kontrol esnasında bir otobüs firmalarında seyahat eden C.K., M.Ş., Y.Y., M.Ş. ve E.K. isimli şüpheli şahısların yapılan üst aramasında kubar esrar, MDMA, metamfetamin ele geçirildi. Şahısların sağlık kurumunda yapılan testinde C.K. isimli şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN