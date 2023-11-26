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Aydın'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde durdurulan bir seyahat firmasına ait otobüste yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde durdurulan bir seyahat firmasına ait otobüste yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan veya satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, yol kontrolü gerçekleştirdiği esnada bir seyahat firmasına ait olan otobüsü durdurdu. Narkotik köpeği ile birlikte otobüste yapılan aramada S.K., F.L. ve Y.K. isimli 3 şüpheliye ait olduğu tespit edilen kubar esrar, metamfetamin ve 49 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Aydın Güvenlik Uyuşturucu 3. Sayfa Haberler

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