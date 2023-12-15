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Aydın'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada, 2 şüpheli uyuşturucu madde ile yakalandı. Şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde durdurulan şehirlerarası otobüsteki 2 şüpheli narkotik köpeğinden kaçamadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan veya satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında otobüs firmalarında seyahat eden şahısların üst ve eşyalarında uyuşturucu madde köpeği ile yapılan aramalarda, U.A. ve K.T. isimli 2 şüpheli şahıs, üzerinde 14 adet sentetik hap, 15 gram kubar esrar ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Narkotik Aydın Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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