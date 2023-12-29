Aydın'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'ın Söke ilçesinde durdurulan şehirlerarası bir otobüste uyuşturucu ile seyahat eden 2 şüpheli, narkotik köpeğine takıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan veya satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulan bir şehirlerarası otobüste seyahat eden şahısların üst ve eşyalarında uyuşturucu madde köpeği ile aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda B.C.B. ve A.M.Y. isimli şüpheli şahıslara ait olduğu tespit edilen 31 adet sentetik hap, kubar esrar ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN