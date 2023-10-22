Aydın'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'ın Söke ilçesinde otobüs yolculuğu yapan beş şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan veya satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Söke ilçesinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında otobüs firmalarında seyahat eden şahısların üst ve eşyalarında uyuşturucu madde köpekleri (Veston, Buzul, Tork) ile yapılan aramalarda, M.M.S.J, S.G, Z.A, Y.S, E.K isimli şüpheli şahıslara ait olduğu tespit edilen bir miktar uyuşturucu madde (esrar, Kaptagon) ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN