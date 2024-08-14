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Aydın'da Otobüs Kazalarına Dikkat Çeken Trafik Ekipleri Emniyet Kemeri Denetimi Yaptı

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Aydın'da son günlerde artan otobüs kazalarına dikkat çeken trafik ekipleri, yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik emniyet kemeri denetimi gerçekleştirirken, yolculara da emniyet kemerinin önemini anlattı.

Aydın'da son günlerde artan otobüs kazalarına dikkat çeken trafik ekipleri, yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik emniyet kemeri denetimi gerçekleştirirken, yolculara da emniyet kemerinin önemini anlattı.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Eğitim Büro personelleri, trafik bilincinin oluşturulması adına gerçekleştirdiği bilgilendirme ve denetleme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne de gelen Eğitim Büro personeli olarak görev yapan trafik ekipleri, son günlerde artan otobüs kazalarına dikkat çekerek emniyet kemeri kullanımının önemini vurguladı. Otogar içerisinde emniyet kemeri denetimi de gerçekleştiren ekipler, trafik kurallarına yönelik yaptığı denetimlerde sürücü ve yolcular önce denetlendi daha sonra bilgilendirildi. Yaklaşık 1,5 saatlik denetim ve bilgilendirme çalışmalarında yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförleri can ve mal kaybına sebebiyet vermemek için daha dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Ayrıca denetimlerde otobüs şoförlerine kural ihlali yapmamaları gerektiği anlatılarak seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması, hız limitlerine uyulması ve araç kullanım sürelerine uyulması konularında uyarılar yapıldı.

Otobüslerde bulunan yolculara ise emniyet kemeri kullanımının önemi anlatılarak kabin memurlarının bu konuyla ilgili duyarlı bulunması hatırlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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