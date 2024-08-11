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Aydın'da Ormanlık Alanlarda Mangal Yakanlara İdari Para Cezası

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Aydın'da ormanlık alanlarda mangal yakan, piknik yapan toplam 21 kişiye 43 bin 92 TL idari para cezası uygulandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen devriye çalışması kapsamında yapılan denetimlerde, ormanlık alanlara giren ve yasakları ihlal eden kişilere cezai işlem uygulandı.

Aydın'da ormanlık alanlarda mangal yakan, piknik yapan toplam 21 kişiye 43 bin 92 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, orman yangınlarının önlenmesi kapsamında gerçekleştirilen devriye çalışması aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Valiliği'nin "Orman Yangınlarının Önleyici Tedbirler" konulu komisyon kararı doğrultusunda ekipler çalışma gerçekleştirdi. Girilmesi yasaklanan ormanlık alanlara girdiği, mangal yakarak piknik yapan, ot ve anız yakan, yasak alanda balık tutan kişilere yönelik yapılan çalışmada Efeler ilçesinde 9, Kuşadası ilçesinde 9, Germencik ilçesinde 2 ve Karpuzlu ilçesinde 1 olmak üzere 21 şahsa, kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere 43 bin 92 TL idari yaptırım kararı uygulandı. Orman yangınlarının önlenmesi hedefiyle devriyelerin artarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çevre Doğa Suç 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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