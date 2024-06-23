Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Ormanlık Alanlara İzinsiz Girenlere Cezai İşlem

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde orman yangınlarını önleme tedbiri kapsamında izinsiz olarak girilmeyecek ormanlık alanlara girdiği ve mangal yaktığı tespit edilen 31 kişiye toplamda 63 bin 612 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde orman yangınlarını önleme tedbiri kapsamında izinsiz olarak girilmeyecek ormanlık alanlara girdiği ve mangal yaktığı tespit edilen 31 kişiye toplamda 63 bin 612 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın Valiliği'nin orman yangınlarını önleme tedbiri kapsamında Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ormanlık alanlarda denetim ve kontrol çalışması gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre çalışma kapsamında ekipler, Efeler ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimlerde izinsiz olarak girilmeyecek alanda mangal yakan 31 şahsa orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınan kararlara aykırı hareket etmeleri sebebiyle kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere toplam 63 bin 612 TL idari para cezası kesildi. Jandarma ekiplerince orman yangınlarının önlenmesi amacıyla devriye faaliyetlerine aralıksız devam edileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Efeler Aydın Çevre Suç 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı

Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı

 Yollar eşkıyaya emanet! 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler

Yollar eşkıyaya emanet! 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler

 CHP'nin gölge bakanı Karatepe, Mehmet Şimşek ile görüşecek! Masada asgari ücret ve emekli maaşları var

CHP'nin gölge bakanı Karatepe, Mehmet Şimşek ile görüşecek! Masada asgari ücret ve emekli maaşları var

 HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti

HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title