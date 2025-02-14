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Aydın'da Ormanlık Alanda Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Ormanlık Alanda Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Yakalandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri ormanlık alanda kovalara saklanmış 85 gram uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri uyuşturucu madde kullanırken tespit edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda kovalara doldurularak saklanan uyuşturucu, jandarma ekiplerince ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince, Efeler ilçesi Emirdoğan Mahallesi'nde ormanlık alan içerisinde kovalara konulmuş vaziyette kimliği belirsiz şahıslarca 85 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan detaylı araştırma sonucu S.K., İ.D. ve O.M. isimli şüpheliler yakalandı. Ayrıca İ.D. isimli şüpheli şahsın uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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