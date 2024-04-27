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Aydın'da Ormanda Kaçak Silah Operasyonu

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından orman içerisinde şüphe üzerine durdurulan bir şahıstan faturasız havalı tüfek ve tüfeğe ait 9 adet hava basınçlı enjektör ele geçirildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından orman içerisinde şüphe üzerine durdurulan bir şahıstan faturasız havalı tüfek ve tüfeğe ait 9 adet hava basınçlı enjektör ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kızılcabölük Mahallesi'nde gerçekleştirilen devriye esnasında orman içerisindeki Ö.K. isimli şahıs şüphe üzerine durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada izinsiz yabani hayvan vurmak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen 177 CAL faturasız havalı tüfek ile bu tüfeğe ait 9 adet hava basınçlı enjektör, 2 adet kullanılmamış enjektör iğnesi, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 1 adet de şarjör ele geçirildi. Şüpheli şahsa 5729 Sayılı Kanun kapsamında 8 bin 322 TL idari para cezası uygulanırken, muhafaza altına alınan havalı tüfek ve enjektörler Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Koçarlı Aydın Güvenlik Doğa Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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