Aydın'da Orman Yangınlarını Önleme Tedbirlerine Uymayanlara Cezalar

Aydın'da orman yangınlarını önleme tedbirleri kapsamında yapılan kontrollerde Haziran ayında tedbirlere uymayan 147 kişiye 293 bin 436 TL idari para cezası uyguladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca orman yangınlarının önlenmesi kapsamında, 01-30 Haziran 2024 tarihleri arasında 6831 Sayılı Orman Kanunun 74'üncü Maddesi, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 66.Maddesi, Kabahatler Kanunun 32'nci maddesi gereğince denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler çerçevesinde anız yakmaktan 2 şahsa 4 bin 104 TL, izinsiz ormanlık alana girişten 53 şahsa 108 bin 756 TL, kuru ot ve kuru dal yakmaktan 4 şahsa 8 bin 208 TL, yasaklanmış alanda mangal yakmaktan 88 şahsa 172 bin 368 TL olmak üzere toplam 147 şahsa 293 bin 436 TL idari yaptırım uygulandı. Aydın Valiliğinin 2024/1 Sayılı Genelgesi kapsamında belirtilen bölgelere girişler yasaklanırken, tedbirlere uymayanlar hakkında işlem yapılacak. - AYDIN