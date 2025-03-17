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Aydın'da Orman Yangınları Endişe Veriyor

Aydın'da Orman Yangınları Endişe Veriyor
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Kış mevsiminde yaşanan sıcak hava, Aydın'da orman yangınlarına yol açtı. Bozdoğan'dan sonra Nazilli'de de yangın çıktı ve bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Aydın'da kış mevsimi yaşanmasına rağmen son günlerde etkili olan sıcak hava kuraklık orman yangınlarını da beraberinde getirmeye başladı. Önceki gün Bozdoğan'da meydana gelen orman yangının ardından bugün de Nazilli'de orman yangını çıktı. Yangını söndürmesi için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Yangın saat 15: 45 sıralarında Nazilli'ye yakın Karıncalıdağ'da meydana geldi. Dağdaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı ve ihbar sonrası yapılan gözetimde görülen dumanlar üzerine bölgeye gönderilen ekipler kısa sürede alevlere müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, ekiplerin yangını kontrol altına aldığı belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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