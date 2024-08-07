Üye Girişi
Haberler

Aydın'da orman yangınında gece görüşlü helikopterler görev yapıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Söke ilçesine sıçradı. Yangına müdahale eden ekipler, havanın kararmasıyla birlikte 2 adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri sevk etti. Helikopterler, gece boyunca söndürme çalışmalarına destek sağlayacak.

Aydın'ın Germencik ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyerek Söke ilçesine sıçrayan orman yangınında 9. saate yaklaşılırken, havanın kararmasıyla bölgeye sevk edilen 2 adet gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri tam mesai yapıyor.

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Gümüşköy'de saat 14.30 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ne kadar ulaşan alevlere, havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale devam ediyor. Söndürme çalışmalarında 9. saate yaklaşılırken, havanın kararmasıyla birlikte bölgeye 2 adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopterler tam mesai yaparak, söndürme çalışmalarına gece havadan destek veriyor. Yangının kontrol altına alınması için karadan ekiplerin aralıksız mücadelesi devam ederken, gece görüşlü helikopterlerin de sabahın ilk ışıklarına kadar havadan destek sağlayacağı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Germencik Söke Acil Durum Doğa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Adana'da art arda 3 deprem! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı

Adana'da art arda 3 deprem! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı

 İspanya'dan İstanbul'a estetik ameliyatı olmak için gelen kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti

İspanya'dan İstanbul'a estetik ameliyatı olmak için gelen kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti

 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Z kuşağı otistik bir kuşak

Prof. Dr. Oytun Erbaş: Z kuşağı otistik bir kuşak

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi

Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title