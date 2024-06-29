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Aydın'da Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başlayan orman yangınına müdahalenin cansiperane şekilde sürdüğünü açıkladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine sıçrayan orman yangını ile ilgili açıklama yapan Tarım Ve Orman Bakanlığı, paylaşımında "Müdahale cansiperane şekilde sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar ilerleyen orman yangınını kontrol altına almak için söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi'ne kadar ulaşan alevler yerleşim yerlerini de tehdit ederken, bölgede tahliye çalışmaları gerçekleştirildi. Yangına havadan ve karadan yapılan müdahale hız kesmezken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yangın ile ilgili açıklama yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "İzmir Selçuk ve Aydın Kuşadası'ndaki yangınlara karşı mücadelemiz devam ediyor. Orman kahramanlarımız karadan müdahalesini cansiperane şekilde sürdürüyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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