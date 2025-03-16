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Aydın'da Orman Yangınına Müdahale Başladı

Aydın'da Orman Yangınına Müdahale Başladı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi ve söndürme çalışmaları sürüyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi Sırca mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için müdahaleye başladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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