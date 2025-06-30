Aydın'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
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Sultanhisar ilçesinde zirai alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangında itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Havadan da destek sağlanıyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde zirai alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Sultanhisar ilçesi Kabaca Mahallesi Yarendede mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle zirai alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederken, 2 uçak ve 4 helikopter de söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Yangın bölgesinde çalışmalar sürerken, alevlerin etkisini azalttığı ve kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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