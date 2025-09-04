Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin kontrol altına alınabilmesi için çalışan ekiplerin yoğun çabası sonuç verdi ve yangının yayılması durduruldu.

Yangın, Sazlı Mahallesi Gaye Sanayi Sitesi karşısındaki dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki kuru otlar yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyüyerek makilik ve bozuk ormanlık alana sıçradı. Çam ağaçlarının da bulunduğu bölgedeki yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederken, hava araçları da sortileri ile ekiplere destek verdi.

Havanın kararması ile birlikte bölgede alevler geceyi aydınlatırken, iş makinaları dozerler şerit açma çalışmaları yaptı. Ekiplerin gece boyunca süren yoğun uğraşları sonuç verdi. Yangının yayılması durdurulduğu ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - AYDIN