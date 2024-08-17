Aydın'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Devam Ediyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangını bölgesi dron ile görüntülenirken, ekiplerin bölgede yangını söndürme çalışmaları havadan 8 helikopter, 7 uçak ve karadan onlarca ekiple devam ediyor.

Dün saat 16.45 sıralarında Bozdoğan Alhisar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayıldı. Bir anda büyüyen alevler yerleşim yerlerini tehdit etti. Alhisar, Altıntaş, Örentat, Hışımlar, Güre Mahallelerinde ormanlık alanlarda etkili olan yangınla, ekipler dün gündüz ve gece boyunca çalışmalarına ara vermeden devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber hava müdahalesi tekrar başladı.

Yangın bölgesi dron ile görüntülendi

Çok büyük bir alanı etkisi altına alan alevler, önüne gelen her şeyi yakarken, bölge dron ile böyle görüntülendi. Yanan alanlar siyaha dönerken, ekiplerin alevlerle mücadelesi havadan ve karadan devam ediyor. - AYDIN