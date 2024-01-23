Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Organize Suç Operasyonunda 14 Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ocak ayı içerisinde il genelinde yaptığı organize suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 14 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu, alkollü içki, tarihi eser ve silahlar ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ocak ayı içerisinde il genelinde yaptığı organize suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 14 şahıs tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 01-22 Ocak 2024 tarihleri arasında il genelinde Kaçakçılık ve Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 91 operasyonda yakalanan 100 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda, 142 Gram Esrar, Amfetamin, 182 Gram Metamfetamin, 501 adet sentetik uyuşturucu hap, 12 Şişe alkollü içki, 158 adet tarihi eser, 2 bin 100 litre akaryakıt, 38 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 96 adet mühimmat, 119 adet Tabanca Parçası ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aydın Tutuklama Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title