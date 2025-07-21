Aydın'da Organize Suç Operasyonu: 35 Gözaltı, 33 Tutuklama

Aydın'da Organize Suç Operasyonu: 35 Gözaltı, 33 Tutuklama
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Aydın merkezli 11 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 35 şüpheliden 33'ü tutuklandı. Şüphelilerin sahte borsa uygulamalarıyla vatandaşları dolandırdığı ve suç gelirlerini akladığı belirlendi.

Aydın merkezli 11 ilde gerçekleştirilen organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

Aydın'da jandarma ekipleri organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçtikleri vatandaşları sahte borsa uygulamalarına yönlendirerek dolandırdıkları, suç gelirlerini; sözde yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurdukları paravan şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi. Aydın merkezli Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Niğde ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Şüpheli ve şirketlere ait, yaklaşık 300 milyon TL değerinde 10 adet araç, 16 adet arazi, 2 adet ev, 814 adet banka ve 35 adet kripto hesabına el konuldu. Operasyonlar sonucu; çok sayıda belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 35 şüpheliden, 33'ü tutuklanırken, biri adli kontrolle serbest bırakılırken, bir şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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