Aydın'da Oltalama Yöntemiyle Dolandırıcılık Yapan 13 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sosyal medya platformları üzerinden oltalama yöntemi ile dolandırıcılık yapan 13 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya platformları üzerinden sahte web siteleri üzerinden borsa yatırımlarına yönlendirilen yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, firari durumdaki iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, operasyonlarda çok sayıda materyale el konulduğu öğrenildi. - AYDIN