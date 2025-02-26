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Aydın'da Okulda Asılsız Yangın İhbarı, Ekipler Harekete Geçti

Aydın'da Okulda Asılsız Yangın İhbarı, Ekipler Harekete Geçti
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Aydın'da bir öğrenci, Zafer Ortaokulu'nda yangın olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri okula sevk edildi. Ekipler, yangın izine rastlamayınca ihbarın şaka olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'da bir okulda yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Derslerin devam ettiği saatte okula gelen itfaiye ekipleri, ihbarın 'şaka olsun' diye bir öğrenci tarafından yapıldığını öğrenince derin bir nefes aldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında 112 Acil Çağrı merkezini arayan bir öğrenci, "Zafer Ortaokulu'nda yangın var" deyip ihbarda bulundu. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı merkezi tarafından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki okula itfaiye ekipleri ile birlikte polis ve sağlık ekibi de sevk edildi. Bir anda okula giren itfaiye ekiplerini gören okul idaresi ve öğretmenler şaşkınlığını gizleyemezken, herhangi bir yangın izine rastlamayan ekipler, gerçeği öğrenince rahat bir nefes aldı. Yapılan incelemede okuldaki bir öğrencinin şaka olsun diye asılsız ihbarda bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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