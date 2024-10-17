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Aydın'da Okul Servis Araçlarına Güvenlik Denetimi

Aydın'da Okul Servis Araçlarına Güvenlik Denetimi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak için okul önlerinde 153 servis aracı kontrol etti. 286 personelin katıldığı denetimlerde 3 bin 035 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 1 kişi yakalandı ve idari para cezaları uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından okul önlerinde yapılan denetimlerde 153 okul servis aracı kontrol edildi.

Aydın İl Jandarma komutanlığı tarafından öğrencilerin güven içerisinde okullarına ulaşımlarının sağlanması amacıyla okul önlerinde ve güzergahlarında servisler, araçlar ile okul çevresinde bulunan işyerlerinde ve önlerinde sıcak nokta uygulaması yapıldı. Yapılan faaliyette 286 personelin katılımı ile 157 okul çevresinde, 3 bin 035 kişi sorgulandı, 57 metruk bina ve 270 işyeri kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 1 kişi yakalanırken, 153 okul servis aracı kontrol edildi, 5'i hakkında 5 bin 898 TL idari para cezası uygulandı. Öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri amacıyla denetim ve kontrollerin artarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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