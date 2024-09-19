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Aydın'da Okul Çevrelerinde Jandarma Denetimi

Aydın'da Okul Çevrelerinde Jandarma Denetimi
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Didim ve Köşk ilçelerinde jandarma ekipleri, çocukların suça sürüklenmesini önlemek ve zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında bir markette kaçak sigara tespit edildi.

Aydın'ın Didim ve Köşk ilçelerinde okul çevrelerinde jandarma tarafından denetimler sürüyor.

Didim ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması eğitim ve öğretimin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi maksadıyla; İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri ile birlikte İlköğretim/Ortaokul/Liselerin çevresindeki kahvehane, market, büfe, pide salonu vb. işletmelerin kontrolü yapıldı. Köşk ilçesinde bir markette 10 adet açıkta tek, 40 adet ambalajlanmış satışa hazır bir biçimde açıkta makarona sarılı sigara tespit edilerek işyeri hakkında yasal işlem başlatıldı. Aydın Valiliği'nin 2021/1 sayılı kararı kapsamında işletme sahiplerine bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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