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Aydın'da Okul Çevreleri ve Servis Araçlarına Denetim: 5 Kişi Yakalandı

Aydın'da Okul Çevreleri ve Servis Araçlarına Denetim: 5 Kişi Yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimlerde 3 bin 950 kişi sorguladı, 80 servis aracı kontrol edildi. Denetimler sonucu 5 kişi yakalanırken, bir araca para cezası kesildi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından okul çevrelerinde ve servis araçlarına yönelik denetimlerde 3 bin 950 kişi sorgulanırken, 80 okul servis aracı kontrol edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi'nde 233 personelin katılımı ile Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında, 3 bin 950 kişi sorgulanırken, 103 okul çevresi, 45 metruk bina, 246 işyeri kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan toplam 5 kişi yakalandı. Ayrıca 80 okul servis aracı kontrol edilerek biri hakkında 2 bin 167 Türk Lirası idari para cezası uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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