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Aydın'da Oğluyla Yemek Yerken Boğazına Lokma Takılan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Aydın'da Oğluyla Yemek Yerken Boğazına Lokma Takılan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 95 yaşındaki Aliye Tanç, oğluyla birlikte yemek yerken boğazına lokma takılması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tanç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası netleşeceği bildirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde oğluyla birlikte yemek yerken boğazına lokma takılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, Meşrutiyet Mahallesi 2078 Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Aliye Tanç'ın (95) boğazına oğlu ile birlikte yemek yerken lokma takıldı. Nefessiz kalan Tanç için oğlunun çabaları da yetersiz kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Tanç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tanç'ın ölüm haberi ile oğlu yasa boğulurken, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Tanç'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonrası netlik kazanacağı bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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