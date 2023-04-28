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Aydın'da Nisan ayında 164 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

Aydın'da Nisan ayında 164 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

3. Sayfa Haberleri

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 164 uyuşturucu operasyonunda 176 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 164 uyuşturucu operasyonunda 176 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Nisan ayında il genelinde Kaçakçılık, Organize Suçlar ve Uyuşturucu ile mücadelede 164 operasyonda yakalanan 176 şüpheliden 27'si tutuklanırken, 149'u ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Operasyonlarda 18,719 kilogram kubar esrar, 1,179 kilogram metamfetamin, 6 bin 152 adet uyuşturucu hap, 31 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 87 kilogram tütün, 2 bin 116 adet paket sigara, 473 litre alkollü içecekler, 3 adet tarihi eser, 7 adet tabanca ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Aydın 3. Sayfa Haberler

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