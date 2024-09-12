Aydın'da Narkotik Operasyonunda 150 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aydın'da narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 150 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Uyuşturucu Madde Ticareti ve Kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada 1 şahsı yakalarken, 150 gram Kokain maddesi ele geçirildi. Şüpheli E.S. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - AYDIN