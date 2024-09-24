Aydın'da Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aydın'da narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 1 şahsın üstünde, 2 araç ve 2 evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi Adnan Menderes ve Umurlu Mahallesi'nde 1 şahıs üstünde, 2 araç ve 2 ikamette yapılan aramalarda; 6 parça halinde toplam 844,59 gram esrar, 18 parça halinde 41,75 gram esrar tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili R.B. isimli şahıs hakkında, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN