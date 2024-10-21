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Aydın'da Narkotik Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Narkotik Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
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Aydın'ın Efeler ve İncirliova ilçelerinde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında, toplamda 365 gram skunk ve 50 gram metamfetamin ele geçirilirken, iki şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ve İncirliova ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler Zafer Mahallesi'ndeki B.S. ve İncirliova ilçesindeki K.G. isimli şüpheli şahısları takibe alan narkotik ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda; B.S.'nin evinden 37 parça halinde toplam 365 gram skunk, 33 adet sentetik ecza, K.G.'nin evinden ise 50 gram metamfetamin ve 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar narkotik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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