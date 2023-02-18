Aydın'da narkotik operasyonu: 2 tutuklama

Aydın'ın Efeler ilçesinde narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'ndeki bir adresten 3 ayrı kişiye uyuşturucu satıldığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan Aydın NARKO ekipleri, belirlenen adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında A.D. ile N.K. isimli 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada şahıslardan bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderidli. - AYDIN