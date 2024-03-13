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Aydın'da Narkotik Operasyonu: 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zehir tacirlerine göz açtırmayan NARKO Aydın ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler Umurlu Mahallesi'nde operasyon için düğmeye basarak içerisinde 2 şüpheli şahsın bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobil ve içerisindeki S.K.(42) ve M.Y. (43) isimli şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda; 100 gram metamfetamin, 50 gram kokain, 1 adet tabanca ve 1 adet şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.K. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.Y. ise çıkartıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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