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Aydın'da narkotik ekipleri uyuşturucu satıcısını yakaladı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'da narkotik ekipleri uyuşturucu satıcısını yakaladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu sattığı gerekçesi ile narkotik ekipleri tarafından takibe alınan şahıs evinde yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu sattığı gerekçesi ile narkotik ekipleri tarafından takibe alınan şahıs evinde yakalandı. Narkotik köpeği Gece ile yapılan aramada evin elektrik panosuna zulalanmış bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri uzun zamandır uyuşturucu sattığı şüphesi ile peşinde oldukları, Fatih Mahallesi'nde fırıncılık yapan R.A. isimli şahsı takibe aldı. Şahsın aynı gece 3 kişiye uyuşturucu sattığının tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Şahsın Fatih Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler R.A.'yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına alırken, hassas burun Gece marifeti ile yapılan aramalarda evin elektrik panosu içesine zulalanmış 48 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A. çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

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