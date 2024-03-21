Aydın'da Narkoçelik-7 Operasyonunda 85 Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri Narkoçelik-7 operasyonları kapsamında il genelinde yapılan çalışmalarda 85 uyuşturucu sokak satıcısını yakaladı.

21 ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-7" operasyonları düzenlendi. Bu operasyonlarda 930 kilogram uyuşturucu madde, 35 bin adet uyuşturucu hap ve 161 sokak satıcısı yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda muhtelif miktarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. 85 sokak satıcısı yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - AYDIN