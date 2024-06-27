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Aydın'da Narkoçelik-24 Operasyonunda 38 Sokak Satıcısı Yakalandı

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Aydın'da Jandarma tarafından düzenlenen Narkoçelik-24 operasyonunda 38 sokak satıcısı yakalandı. Operasyonda 911 kg uyuşturucu madde, 10 milyon 995 bin adet kenevir ve kök skunk ile 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Tutuklananların sayısı 28, adli kontrol kararı verilenlerin sayısı ise 17 oldu.

Aydın'da Narkoçelik-24 operasyonları kapsamında 38 sokak satıcısı yakalandı.

13 ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-24" operasyonlarında, 911 kg uyuşturucu madde, 10 milyon 995 bin adet kenevir ve kök skunk ile 13 bin adet5 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 83 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Bunlardan 28'i tutuklanırken, 17'sine adli kontrol kararı verildi.

Aydın'da 38 sokak satıcısı yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 38 sokak satıcısı yakalanırken, 4'ü tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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